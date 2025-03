L’uomo si è allontanato ieri da casa per una passeggiata con l’ausilio di un deambulatore e non è più tornato. I carabinieri: chiunque abbia informazioni utili contatti immediatamente il 112

In corso le ricerche di un 70enne scomparso ieri da Empoli. La prefettura di Firenze ha attivato nella notte il Piano ricerche persone scomparse per Franco Di Lorenzo, pensionato ultrasettantenne residente a Empoli, che ieri intorno alle 16 si è allontanato a piedi dalla propria abitazione, in località Avane. Secondo le ricostruzioni fornite dalla famiglia l’uomo, con vulnerabilità di natura sanitaria e difficoltà motorie, si è allontanato per una passeggiata con l’ausilio di un deambulatore. Era vestito con ciabatte di gomma chiusa di colore nero, pantaloni della tuta di colore grigio chiari, maglia verde di pile, gilet a quadretti verde e marrone e un giubbotto nero con cappuccio.

Sono in corso le ricerche, coordinate dai carabinieri di Empoli che invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112. I militari hanno diffuso anche la foto del signor Di Lorenzo per agevolare il riconoscimento.