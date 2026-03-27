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Epatite Napoli: controlli dei carabinieri in 16 pescherie, 3 sanzionate

27 marzo 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
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Controlli mirati da parte dei carabinieri e Asl per prevenire la diffusione dell’Epatite A. I militari della compagnia Napoli Vomero e i veterinari dell’Asl Napoli 1 hanno controllato 16 pescherie nei quartieri Vomero e Arenella. Sulle 16 attività controllate solo in 3 di queste carabinieri e medici hanno contestato infrazioni. In una pescheria di via Settimo Lucio Caruso sono stati sequestrati 8 chili di vongole e lupini. Nella seconda attività a via San Giacomo dei Capri sequestrati 23 chili di molluschi. Sempre molluschi anche nella terza pescheria di via Leonardo Bianchi, sequestrati 39 chili. La merce sequestrata era priva di tracciabilità.

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Epatite A pescherie carabinieri
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