L'ex compagna di cella di Patrizia Reggiani, Loredana Canò, è stata condannata a 6 anni e 4 mesi di reclusione nel processo riguardante l'eredità di Reggiani. Condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione anche Marco Chiesa, consulente finanziario della madre di Lady Gucci, Silvana Barbieri. Lo hanno stabilito i giudici del Tribunale di Milano.

Loredana Canò dovrà inoltre pagare 45mila euro al ministero della Giustizia come riparazione pecuniaria, oltre a un risarcimento nei confronti di Patrizia Reggiani pari 75mila euro. Assoluzione per i due commercialisti, Mario Wiel Marin e Marco Moroni, in quanto il fatto non sussiste.

"Siamo molto contenti e soddisfatti dell’assoluzione di Marco Moroni e Mario Wiel Marin - ha commentato l'avvocato difensore dei due, Giuseppe Fornari -. Due professionisti e persone per bene che hanno patito tanto questo processo in cui sono incappati incidentalmente".