Erfo lancia Osteo-Therapy® per impianti dentali innovativi

Laboratorio Farmaceutico Erfo è una PMI Innovativa, società benefit, quotata su Euronext Growth Milan, con sede a Villafranca Tirrena (Messina), specializzata nella formulazione, produzione e commercializzazione di soluzioni nutraceutiche. L’azienda siciliana ha annunciato il lancio di Osteo-Therapy®, un integratore nutraceutico sviluppato per accelerare l’osteointegrazione in seguito al posizionamento di impianti dentali. Osteo-therapy®, sviluppato dal dipartimento R&D di Erfo, nasce dagli studi condotti nell’ambito del progetto Platform, che vede partner l’ospedale privato C.o.t. Cure Ortopediche Traumatologiche s.p.a., Università Campus Bio-Medico di Roma, Ncs Lab s.r.l. e Amed s.r.l., co-finanziato dal M.i.m.i.t. nell’ambito degli Accordi per l’Innovazione. Il prodotto mira a ridurre del 30-40% i tempi di rigenerazione ossea, in seguito al posizionamento di impianti dentali, consentendo l’inserimento dell’impianto definitivo già al secondo mese post-intervento. "Attualmente in fase di brevettazione, Osteo-Therapy® segna il debutto dell’azienda nel competitivo mercato dell’implantologia dentale- si legge in una nota - Ma lo sguardo è già proiettato oltre: sono in fase avanzata gli studi su una nuova formulazione, Osteo-Protex, è pensata anche per il settore ortopedico e destinata a supportare il recupero post-operatorio nei pazienti sottoposti a interventi di chirurgia protesica".

“In Italia si stimano circa 2,5 milioni di impianti dentali ogni anno, con oltre 15 milioni di pazienti che hanno già subito un intervento implantologico”, dichiara l’Amministratore Delegato Alessandro Cutè. “L’introduzione di un prodotto capace di accelerare l’integrazione ossea, frutto di un triennio di attività di ricerca, risponde a una domanda reale e crescente, in un settore sempre più attento all’efficacia clinica e alla riduzione dei tempi di trattamento”, concludono il Consigliere delegato R&D Flavio Corpina ed il CFO Daniele Travisano.