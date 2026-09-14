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Etna in eruzione, nuovi disagi all'aeroporto di Catania: voli in arrivo sospesi fino alle 22

Lo comunica Sac sui propri canali social e sul sito: "I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto"

Eruzione Etna in streaming - (Ingv)
Eruzione Etna in streaming - (Ingv)
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14 settembre 2026 | 10.10
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Nuova eruzione dell'Etna in Sicilia e nuovi disagi per i passeggeri all'aeroporto di Catania. Per oggi, lunedì 14 settembre, la società di gestione dello scalo Sac comunica che è stata disposta la chiusura dei settori C1 e B3 fino alle 22 sia per gli arrivi che le partenze per la cenere vulcanica nell'atmosfera e la direzione dei venti in quota﻿.

"I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti", conclude la nota. L'allerta rossa è scattata per la forte emissione di cenere, a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km.

Secondo quanto emerge dal bollettino dell'Ingv sull'attività dell'Etna, nel vulcano sono in corso attività di "degassamento a regime variabile dai crateri sommitali, associata a quasi continue emissioni di cenere dal Cratere di Nord-Est, una debole attività stromboliana e sporadiche emissioni di cenere dal cratere Bocca Nuova".

E' la seconda volta che l'eruzione del vulcano mette in difficoltà l'aeroporto di Catania: ad agosto migliaia di passeggeri avevano visti i propri voli cancellati o in ritardo proprio a causa dell'attività vulcanica.

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etna in eruzione aeroporto di catania voli sospesi eruzione etna oggi
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