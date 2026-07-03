All'ex base Nato di Bagnoli crolla il palco del concerto in allestimento per l'Alien Sound Festival, in programma il 4 e il 5 luglio. Nelle immagini impressionanti, condivise sui social dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, la struttura cede in pochi secondi. Nessuno è rimasto ferito, chiarisce Borrelli. Mentre sui profili social ufficiali l'Ex Base Nato conferma i danni ingenti ad alcune strutture "a seguito della violenta ondata di maltempo", ma chiarisce che gli eventi si svolgeranno nelle date previste.