circle x black
Cerca nel sito
 

Pierre Coffin: "I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti" - Video

02 luglio 2026 | 10.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il regista e voce dei Minions Pierre Coffin arriva nelle sale italiane con 'Minions & Monsters' (distribuito da Universal Pictures International Italy). Per Coffin - che ha co-diretto quattro film del franchise e ha prestato la voce ai Minions in ogni capitolo - 'Minions & Monsters' segna il suo debutto alla regia da solista all'interno della fortunata saga iniziata nel 2010 con 'Cattivissimo me'. Un'occasione che gli ha permesso di esplorare nuovi personaggi da una prospettiva inedita. Tra le iconiche creaturine gialle e le loro (dis)avventure, il film animato - terzo spin-off sui Minions e settimo titolo complessivo dell'universo di 'Cattivissimo me' - è una vera lettera d'amore all'età d'oro di Hollywood, che attinge al cinema dei mostri classici e ne reinterpreta l'immaginario. (di Lucrezia Leombruni)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pierre Coffin Minions
Vedi anche
Il Cardinale Parolin e il dolore per lo scisma dei Lefebvriani: "Riprenda il dialogo"
News to go
Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo
Bucarest come Venezia, le immagini dopo la tempesta in Romania
Wimbledon, il parere del fisiatra: "Con campo in erba aumentano gli infortuni"
'Je So' Pazzo', ecco il trailer ufficiale del nuovo film su Pino Daniele
News to go
Legge elettorale, in maggioranza trattativa in salita su liste bloccate
Sal Da Vinci in lacrime, la dedica nel ricevere il Diploma honoris causa
News to go
Il turismo italiano perde 12,6 miliardi l'anno
L'aereo di carta più grande al mondo, da Pisa il Guinness dei primati - Video
Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"
Spider-Man: Brand New Day e la 'guest star' d'eccezione, c'è Messi nel nuovo video
Il salvataggio del cucciolo di daino, la mamma lo aveva smarrito - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza