Il regista e voce dei Minions Pierre Coffin arriva nelle sale italiane con 'Minions & Monsters' (distribuito da Universal Pictures International Italy). Per Coffin - che ha co-diretto quattro film del franchise e ha prestato la voce ai Minions in ogni capitolo - 'Minions & Monsters' segna il suo debutto alla regia da solista all'interno della fortunata saga iniziata nel 2010 con 'Cattivissimo me'. Un'occasione che gli ha permesso di esplorare nuovi personaggi da una prospettiva inedita. Tra le iconiche creaturine gialle e le loro (dis)avventure, il film animato - terzo spin-off sui Minions e settimo titolo complessivo dell'universo di 'Cattivissimo me' - è una vera lettera d'amore all'età d'oro di Hollywood, che attinge al cinema dei mostri classici e ne reinterpreta l'immaginario. (di Lucrezia Leombruni)