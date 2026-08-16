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Coppa Italia, oggi Lazio-Mantova - Diretta

I biancocelesti scendono in campo nei 32esimi di finale

Gennaro Gattuso - Ipa/Fotogramma
Gennaro Gattuso - Ipa/Fotogramma
16 agosto 2026 | 20.31
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Inizia la stagione della Lazio. Oggi, domenica 16 agosto, i biancocelesti scendono in campo nei 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova - in diretta tv e streaming, in chiaro. Si tratta quindi del primo impegno ufficiale per la squadra di Gattuso, che ha sostituito Maurizio Sarri sulla panchina laziale e accolto Davide Frattesi dall'Inter.

Il prossimo weekend poi l'atteso esordio in campionato, dove la Lazio sfiderà il Bologna nella prima giornata di Serie A.

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