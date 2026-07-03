Sono stati gli amici, con cui poco prima la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare Romano di via Zanoia, a Città Studi, a dare l'allarme

Di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua, ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così, nella tarda serata di ieri a Milano.

Sono stati gli amici, con cui poco prima la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare Romano di via Zanoia, a Città Studi, a dare l'allarme poco prima della mezzanotte. Sul posto sono immediatamente intervenuti 118, vigili del fuoco, polizia locale e una volante della Questura di Milano.

Per il 28enne, però, non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno provato a rianimarlo e lo hanno portato in codice rosso al Policlinico, dove è morto poco dopo.