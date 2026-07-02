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Le musiche del mondo di Tim Burton incantano Roma, l'esibizione di Danny Elfman - Video

02 luglio 2026 | 11.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il compositore Danny Elfman ha portato a Roma la magia dei film di Tim Burton con lo spettacolo 'Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton', accompagnato da proiezioni curate dallo stesso Burton. La Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, gremita di cinefili e fan in abiti ispirati ai personaggi più iconici, oltre a volti noti come l'attrice Sabrina Impacciatore, il regista Gabriele Mainetti e il rapper Rancore, si è trasformata in un viaggio immersivo nell'immaginario burtoniano. Elfman - candidato a 4 premi Oscar e vincitore di 3 Emmy e 1 Grammy - ha fatto rivivere le atmosfere di titoli cult come 'Edward mani di forbice', 'Batman', 'La fabbrica di cioccolato', 'Beetlejuice' e 'Mars Attacks!' interpretando dal vivo anche 'What's This?' da 'The Nightmare Before Christmas', brano reso celebre in Italia dalla voce di Renato Zero. (di Lucrezia Leombruni)

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tim burton tim burton film tim burton roma danny elfman
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