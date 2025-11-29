circle x black
Cerca nel sito
 

Famiglia nel bosco, genitori accettano casa offerta da imprenditore

Depositato reclamo contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare dei bambini

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham
29 novembre 2025 | 17.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

La famiglia, che viveva nel bosco a Palmoli nel chietino, ha accettato di trasferirsi nel casolare, offerto da un ristoratore di Ortona, Armando Carusi in comodato d'uso gratuito. Catherine e Nathan ci si trasferiranno presto, seppur temporaneamente, in attesa che siano eseguiti i lavori nella loro casa.

Nathan, il padre dei tre bambini, si è recato nella struttura, situata sempre in un bosco e ha accettato la residenza autonoma offerta, "immersa nella natura con almeno due ampie stanze di cui una cucina, un pozzo dove poter prelevare l'acqua, il bagno a secco e locali per gli animali", spiega il ristoratore, aggiungendo che si sta preparando il contratto di comodato d'uso gratuito.

I bambini sono ancora nella casa famiglia

"Nella giornata di ieri abbiamo provveduto al deposito del reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare dei bambini Trevallion Birmingham" scrivono, in una nota, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, legali di fiducia della famiglia, precisando che è stata accettata l'offerta di un alloggio provvisorio. Il ricorso è contro l'allontanamento dei tre figli dall'abitazione di Palmoli. I bimbi si trovano in una casa famiglia a Vasto. "La presentazione del gravame muove, di certo, dalla improcrastinabile necessità di instare per la revoca dell'ordinanza ma, parimenti, dalla doverosa contestualizzazione di passaggi chiave sottesi a una corretta lettura di una vicenda che, a tratti, è stata, purtroppo, oggetto di strumentalizzazioni speculative. Il reclamo ha consentito oggi, per la prima volta, di rappresentare in maniera tecnica e particolareggiata, le argomentazioni relative agli aspetti ritenuti pregiudizievoli per i minori: in maniera semplificata, quand'anche qui non esaustiva, abbiamo avuto modo di dedurre sulle questioni igienico sanitarie, oggetto di presentazione di Scia, che saranno risolte, a breve, mediante interventi tecnici mirati, così come una minuziosa analisi della vita dei minori e del metodo dell'unschooling ha consentito di chiarire che non vi è mai stata una deprivazione del rapporto tra pari".

"Catherine e Nathan - sottolineano i legali - hanno sempre, e solo, avuto a cuore il bene dei loro figli e la scelta di vivere nella loro casa di Palmoli, ed in via più generale di crescere i loro bambini in un'ottica di potenziamento di valori non stereotipati, lungi dall'essere frutto di una negligente approssimazione educativa era, ed è, espressione di una filosofia di vita in cui hanno creduto e continuano fermamente a credere. E' innegabile che la vicenda è stata ammantata di criticità legate ad una puntuale interpretazione di segmenti processuali che, se correttamente individuati e chiariti, avrebbero potuto condurre, sin da subito, ad un approdo diverso". I due avvocati spiegano anche che "i genitori hanno deciso, pur di ovviare alle criticità igienico-sanitarie riscontrate, di accettare per il tempo necessario all'attuazione delle migliorie abitative richieste, un immobile offerto da un privato cittadino. Nessun passo indietro, ma un passo avanti che consente di tornare a vivere secondo il proprio credo e la propria voglia di libertà".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
famiglia nel bosco oggi famiglia nel bosco news famiglia nel bosco storia famiglia nel bosco chi sono
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza