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Femminicidio Giada Zanola, condannato all'ergastolo l'ex compagno

I giudici hanno accolto la richiesta dell’accusa che aveva chiesto la massima pena per omicidio volontario aggravato premeditato e violenza sessuale, ma hanno escluso l'aggravante della premeditazione

Nel riquadro Giada Zanola - Il lugo del ritrovamento del corpo sulla A4
Nel riquadro Giada Zanola - Il lugo del ritrovamento del corpo sulla A4
14 maggio 2026 | 21.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Corte d’assise di Padova ha condannato all’ergastolo Andrea Favero, 40 anni, per l’omicidio della compagna Giada Zanola, 34, originaria di Brescia, e madre del loro bambino. I giudici hanno accolto la richiesta dell’accusa che aveva chiesto la massima pena per omicidio volontario aggravato premeditato e violenza sessuale, ma hanno escluso l'aggravante della premeditazione.

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Per l'accusa la notte del 29 maggio 2024 la donna fu gettata dal compagno giù da un cavalcavia di Vigonza sulla sottostante autostrada A4 dove poi fu investita da auto e camion in transito. La Corte ha però escluso che Favero prima l’avesse stordita e a lungo con psicofarmaci e la benzodiazepine che lui si faceva prescrivere per curare l’insonnia.

La difesa di Favero ha già annunciato che ricorrerà in appello.

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giada zanola femminicidio giada zanola Andrea Favero Andrea Favero ergastolo giada zanola
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