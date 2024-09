Il femminicidio a Montemaggiore al Metauro. La donna è morta in ospedale per le ferite riportate

Femminicidio nella notte nel Pesarese, a Montemaggiore al Metauro: un uomo di 54 anni ha ucciso a coltellate la moglie, 38enne di origini brasiliane. La donna è morta in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’uomo è ora in stato di fermo alla caserma di Fano.