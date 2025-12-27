circle x black
Cerca nel sito
 

Fentanyl, ministero della Salute pubblica circolare: il decalogo per le farmacie

Rafforzati i controlli sulle prescrizioni dei farmaci contenenti l'analgesico o analoghi

Farmacia (Fotogramma/Ipa)
Farmacia (Fotogramma/Ipa)
27 dicembre 2025 | 17.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il ministero della Salute ha pubblicato online sul proprio sito la nuova circolare volta a "contrastare l'uso improprio e la diffusione illegale del fentanyl e dei suoi analoghi", diramata attraverso la Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco, Ufficio centrale stupefacenti. Con il documento vengono "rafforzati i controlli sulle prescrizioni" dell'analgesico e viene "introdotto un decalogo operativo per farmacie e operatori sanitari", spiega il dicastero.

La circolare

La circolare, si legge sul portale ministeriale, invita "tutte le strutture sanitarie, le farmacie e gli Ordini professionali" a "potenziare i controlli sulle prescrizioni dei farmaci contenenti fentanyl e analoghi e fornisce indicazioni operative in attesa della completa dematerializzazione delle ricette, strumento chiave per prevenire furti, falsificazioni e usi impropri".

Il documento ribadisce "l'importanza della collaborazione tra operatori sanitari, istituzioni e forze dell'ordine per prevenire l'uso improprio e non terapeutico di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza della filiera farmaceutica", e indica "tra le misure proposte un decalogo di buone pratiche per le farmacie, che include la verifica dell'autenticità delle ricette, l'accertamento dell'identità del paziente, il controllo della congruità delle prescrizioni e la segnalazione tempestiva di eventuali irregolarità o sospetti di frode".

Le regole

Più nel dettaglio, ecco le regole alle quali "le farmacie sono invitate ad attenersi in presenza di prescrizioni contenenti fentanyl o analoghi, benzodiazepine ecc. soprattutto se presentate su ricetta cartacea", si legge nella circolare:

"1) Verificare con attenzione l'autenticità della ricetta, valutando qualità della stampa, firma del medico, timbro, eventuali correzioni o incongruenze;

2) Accertare l'identità dell'assistito, ai sensi dell'art. 45 del Dpr 309/901 (ove applicabile);

3) Controllare l'esistenza di precedenti prescrizioni del medesimo medico, segnalando eventuali situazioni incoerenti o sospetti (ove applicabile);

4) Contattare il medico prescrittore in caso di dubbi sulla legittimità o appropriatezza della prescrizione o in caso di dubbi sull'identità del medico verificarne l'effettività al seguente link: https://portale.fnomceo.it/cerca-prof/index.php;

5) Verificare la congruità del quantitativo prescritto in base alla posologia (ove applicabile);

6) Monitorare l'eventuale ripetitività ingiustificata delle richieste da parte dello stesso paziente;

7) Registrare puntualmente la dispensazione nei sistemi informativi previsti, ove disponibili, anche a supporto delle attività di controllo;

8) Segnalare immediatamente alle autorità competenti eventuali casi di sospetta falsificazione, smarrimento, furto o danneggiamento delle ricette o del medicinale;

9) Valutare se procedere con la dispensazione in caso di dubbi sull'autenticità o sull'appropriatezza della prescrizione;

10) Conservare con cura la documentazione, assicurando la piena tracciabilità e rendendola disponibile in caso di controlli o approfondimenti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fentanyl circolare ministero salute fentanyl fentanyl farmaco analgesico fentanyl
Vedi anche
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza