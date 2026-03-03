FerrovieNord, 7 e 8 marzo circolazione interrotta a Seveso per attivazione nuovo binario

La circolazione ferroviaria lungo la tratta Seveso – Camnago e Seveso – Meda sarà interrotta nelle giornate di sabato 7 marzo e domenica 8 marzo. Le corse saranno limitate alla stazione di Seveso. L’interruzione - spiega in una nota il gruppo Fnm - "si rende necessaria per consentire l’attivazione del nuovo binario, in direzione Meda, realizzato nell’ambito dei lavori di potenziamento del Nodo di Seveso". Dalla ripresa del servizio di lunedì 9 marzo, la circolazione dei treni sarà spostata sul nuovo binario. Per avviare i lavori preparatori all’intervento sugli impianti ferroviari, il passaggio a livello tra via Dante e corso Montello verrà chiuso dalla sera di giovedì 5 marzo e riaprirà la mattina di martedì 10 marzo, una volta concluse le opere di finitura previste.

Nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo l’offerta delle linee che transitano sulle tratte interrotte sarà riorganizzata in modo da garantire la continuità del viaggio dei passeggeri. I treni della linea S4 Milano Cadorna-Camnago circoleranno fra Milano e Seveso; nelle tratte Seveso – Meda e Seveso – Camnago sarà attivato un servizio sostitutivo su bus; i treni della linea Milano-Asso circoleranno fra Meda e Asso. Per attivare il nuovo binario di circolazione è necessario realizzare importanti modifiche che riguardano l’infrastruttura ferroviaria, gli impianti di trazione elettrica e il segnalamento nel nodo di Seveso. I lavori all’armamento verranno realizzati in orario notturno; gli altri interventi alla trazione e al segnalamento saranno invece effettuato in orario diurno.

I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, prevedono, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso - Camnago Lentate e Seveso - Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni.

"Per eventuali domande, richieste o chiarimenti riguardanti i lavori, l’infrastruttura ferroviaria e le stazioni di FerrovieNord - ricorda Fnm - è sempre possibile inviare una segnalazione utilizzando le modalità pubblicate sul sito. Inoltre, nella stazione di Milano Cadorna, è stato aperto un Info Point Cantieri, uno spazio di dialogo e un luogo di ascolto e informazione dove i cittadini possono trovare materiali aggiornati, porre domande, segnalare eventuali criticità e comprendere meglio la portata delle trasformazioni in atto nella rete di FerrovieNord. L’Info Point, collocato nel corridoio di ingresso sulla destra della stazione, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30)".