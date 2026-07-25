La polizia li ha individuati mentre, a bordo di un’auto, percorrevano la statale 24. Disposto l'allontanamento immediato dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica

Nell’ambito dei complessi servizi preventivi predisposti dalla Questura di Torino in vista del Festival dell’Alta Felicità, giovedì sera la Polizia di Stato ha individuato tre francesi, provenienti dalla Francia, mentre, a bordo di un’auto, percorrevano la statale 24. Sottoposti a controllo, nascondevano nel vano portabagagli numerosi artifici pirotecnici, fumogeni e petardi, tronchesi, un flessibile alimentato da due batterie, cesoie e ulteriori strumenti, indumenti e materiali idonei al travisamento, caschi, maschere, occhiali, bombolette e spray, benzina e altri liquidi oltre a numerose sim separate dai rispettivi telefoni cellulari.

Nei confronti dei tre, il Tribunale di Torino ha convalidato i provvedimenti del Questore di esecuzione dell’allontanamento immediato dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Gli oggetti sequestrati sono stati, infatti, ritenuti dall’Autorità Giudiziaria "chiaramente idonei, nella loro oggettività, a danneggiare beni, ad attentare alla incolumità delle persone, a travisare la propria persona e ad impedire di poter essere rintracciati, attraverso le celle telefoniche, in un certo luogo".

Inoltre, per i 3 francesi il Questore di Torino ha emesso 3 fogli di via con divieto di ritorno della durata di 1 e 2 anni. La stessa misura di prevenzione, della durata di 1 anno, è stata adottata anche nei confronti di un uomo di Brescia fermato alla Stazione di Porta Nuova, trovato con altro materiale esplodente e idoneo al travisamento.