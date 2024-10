Una 59enne è stata uccisa nel suo negozio a Chiesanuova nel Comune di San Casciano in provincia di Firenze. A trovare il corpo della donna nell'attività commerciale di via Volterrano una cliente, che ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo, sezione investigazioni scientifiche. Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito colpi d'arma da fuoco. La donna sarebbe stata uccisa da un suo familiare. I carabinieri stanno cercando il nipote, di 22 anni su cui convergono i sospetti. Al momento non si conoscono le motivazioni del gesto.