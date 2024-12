Tragedia in un'abitazione a San Felice a Ema, alla periferia di Firenze: tre adulti e un bambino in una famiglia sarebbero morti per le esalazioni del monossido di carbonio. Le vittime accertate sarebbero al momento tre, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco. Voci non confermate parlerebbero di una quarta vittima. Tra le ipotesi dei decessi c'è quella di un'intossicazione dal monossido di carbonio.

Un altro bambino è stato trasportato d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sul posto stanno operando i vigili de fuoco.