Fise presenta la V Giornata europea contro le molestie

Dal 2021, anno in cui è stata istituita da Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) con l'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile, la Giornata europea contro le molestie è diventata un appuntamento fondamentale nella lotta a questo fenomeno - in ambito sportivo e sociale - raccogliendo sempre di più il sostegno delle istituzioni europee e nazionali. A patrocinare l'iniziativa, il Parlamento Europeo, il Coni, Sport e Salute, Ministero per lo sport e i giovani, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'Unicef e numerosi altri partner.