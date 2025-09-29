circle x black
Cerca nel sito
 

Flotilla, barca in avaria: nave di Emergency soccorre equipaggio

All'alba interviene la nave di Emergency per aiutare l'equipaggio della Johnny M

Barche della Flotilla
Barche della Flotilla
29 settembre 2025 | 14.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una barca della Flotilla, diretta verso Gaza, accusa un problema durante la navigazione. L'equipaggio viene evacuato dopo l'intervento della Life Support di Emergency, la nave che sta accompagnando la Global Sumud Flotilla in navigazione in acque internazionali con il ruolo di osservatrice e di supporto medico e logistico.

Poco prima delle 5 di oggi, la LS ha messo in acqua il suo gommone di soccorso per rispondere al mayday della 'Johnny M', lanciato a causa di un problema non risolvibile in navigazione. Il team di soccorritori della Life Support ha avvicinato la barca in difficoltà e ha imbarcato le 12 persone che erano a bordo. Alcuni dei membri dell'equipaggio coinvolto proseguiranno la missione navigando su un'altra barca, mentre altri saranno portati a terra.

"Alle 4 di notte abbiamo ascoltato via radio un mayday da parte di una barca della Flotilla per evacuare le persone che erano a bordo - spiega Anabel Montes Mier, capomissione della Life Support -. Abbiamo messo il nostro Rhib in acqua e proceduto all'intervento richiesto, trasbordando l'equipaggio della barca in difficoltà ad altre due imbarcazioni della flotta. Ora intorno a noi ci sono tre navi militari, tra cui una italiana e una turca, e proseguiamo la navigazione in accompagnamento della Global Sumud Flotilla. Disponibili a ulteriori interventi se ce ne fosse la necessità". Durante questa missione la Life Support ha già svolto 16 interventi a supporto delle barche della flotta, di cui 6 per problemi tecnici, 5 per casi medici, 2 per distribuire acqua e cibo, 2 per trasferire alcuni dei partecipanti da una barca all'altra, uno di soccorso a seguito di mayday.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
flotilla flotilla nave flotilla gaza
Vedi anche
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza