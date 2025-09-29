Una barca della Flotilla, diretta verso Gaza, accusa un problema durante la navigazione. L'equipaggio viene evacuato dopo l'intervento della Life Support di Emergency, la nave che sta accompagnando la Global Sumud Flotilla in navigazione in acque internazionali con il ruolo di osservatrice e di supporto medico e logistico.

Poco prima delle 5 di oggi, la LS ha messo in acqua il suo gommone di soccorso per rispondere al mayday della 'Johnny M', lanciato a causa di un problema non risolvibile in navigazione. Il team di soccorritori della Life Support ha avvicinato la barca in difficoltà e ha imbarcato le 12 persone che erano a bordo. Alcuni dei membri dell'equipaggio coinvolto proseguiranno la missione navigando su un'altra barca, mentre altri saranno portati a terra.

"Alle 4 di notte abbiamo ascoltato via radio un mayday da parte di una barca della Flotilla per evacuare le persone che erano a bordo - spiega Anabel Montes Mier, capomissione della Life Support -. Abbiamo messo il nostro Rhib in acqua e proceduto all'intervento richiesto, trasbordando l'equipaggio della barca in difficoltà ad altre due imbarcazioni della flotta. Ora intorno a noi ci sono tre navi militari, tra cui una italiana e una turca, e proseguiamo la navigazione in accompagnamento della Global Sumud Flotilla. Disponibili a ulteriori interventi se ce ne fosse la necessità". Durante questa missione la Life Support ha già svolto 16 interventi a supporto delle barche della flotta, di cui 6 per problemi tecnici, 5 per casi medici, 2 per distribuire acqua e cibo, 2 per trasferire alcuni dei partecipanti da una barca all'altra, uno di soccorso a seguito di mayday.