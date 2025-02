Fondazione Bicocca, sottosegretario Morelli: “Iniziativa da prendere come esempio”

“Bicocca, pertanto, sta facendo una bellissima esperienza: una start up all'interno della start up. Ci auguriamo, quindi, che il buon successo di questa iniziativa possa essere preso come esempio da molti altri. Il giusto e sano collegamento tra un'accademia, come questa l'università, e le imprese è una cosa buona e giusta che perseguiamo con grande attenzione”. Parole del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, in occasione dell’evento ‘Connessioni per il futuro’, con cui l’università degli studi di Milano Bicocca ha presentato la Fondazione Bicocca. La presentazione si è tenuta presso l’Aula magna dell’Ateneo ed ha visto la partecipazione della rettrice Giovanna Iannantuoni, del presidente della Fondazione Bicocca Marco Orlandi e degli assessori Alessia Cappello e Guido Guidesi.