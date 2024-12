Gardaland, si accendono le luci del Magic Winter

Esperienze indimenticabili per tutte le età, e per chi non rinuncia all’adrenalina nemmeno in inverno, brividi assicurati sulle attrazioni più amate del Parco

Le luci di Gardaland Magic Winter sono ufficialmente accese. Il fascino della stagione invernale, fino al 6 gennaio, trasformerà Gardaland Resort in un luogo di incanto e magia. Un viaggio tra atmosfere suggestive e spettacoli dal vivo, pensato per regalare ai visitatori momenti indimenticabili da condividere con la famiglia e gli amici. Ad amplificare ulteriormente il divertimento, le immancabili attrazioni offriranno un'esperienza on board per tutti i gusti, con emozioni e avventure senza pari per grandi e piccini!

Quale modo migliore di iniziare una giornata a Gardaland Park se non sulle note di una vivace canzone? Con “Il giorno più speciale” Prezzemolo e Aurora daranno un caloroso benvenuto ai visitatori accompagnati dalla fantastica coreografia del corpo di ballo e un tripudio di coriandoli colorati. Welcome to Gardaland Magic Winter!

Varcato lo scenografico tunnel di luci e decorazioni di ingresso, saranno tanti gli appuntamenti e le novità che attenderanno i visitatori: con “Music on Ice” sarà possibile danzare sui pattini grazie alla presenza di una coinvolgente orchestra live composta da voce, pianoforte, contrabbasso e batteria. La Winter Band farà da sottofondo a tutti, dai più esperti ai principianti del pattinaggio, con tre imperdibili appuntamenti giornalieri: alle ore 12.00, 15.00 e 17.00. Un’occasione speciale per divertirsi sulla pista di ghiaccio al ritmo di musica dal vivo!

La musica sarà il filo conduttore di altre due novità che arricchiranno questa edizione di Gardaland Magic Winter. Per immergersi maggiormente nel periodo più magico dell’anno, infatti, le “Cornamuse d’inverno” faranno risuonare le tradizionali melodie degli zampognari lungo i viali di Gardaland Park, coinvolgendo il pubblico in un'atmosfera unica e suggestiva. Inoltre, "The Dream is Now Forever " - una delle canzoni più iconiche del Parco - torna in una veste speciale e darà continuità ad un progetto lanciato lo scorso anno e che ha reso protagonisti i bambini. La canzone, che accompagnerà i visitatori lungo i viali del Parco, è stata rielaborata scegliendo uno dei tanti pensieri positivi e pieni di speranza raccolti tramite l’iniziativa “Un pensiero gentile per questo Natale”, che ha dato voce alle emozioni dei più piccoli.

Anche sul fronte spettacoli Gardaland Park propone una nuova programmazione capace di offrire un'esperienza unica e coinvolgente per tutta la famiglia. Al Teatro della Fantasia arriva “Magicamente Natale”: un brillante mago dimostrerà che con tanta fantasia e il potere di un sogno anche una letterina a Santa Claus può regalare fantastiche sorprese! Per questo periodo ricco di emozioni e magia tornerà protagonista, in scena al Gardaland Theatre, Flauto: il simpatico fauno che dovrà salvare il Villaggio dalla terribile maledizione dalla Regina dal Cuore di Ghiaccio. Le nuove coreografie e gli effetti speciali catapulteranno il pubblico nel mondo incantato e ricco di soprese di “2.Zero”.

Con tantissime esperienze per tutti i gusti, il Parco offre – anche durante il periodo di Magic Winter – un divertimento no-stop per tutta la famiglia, grazie alle imperdibili attrazioni adatte a chi non rinuncia mai all’adrenalina e all’avventura, gli amatissimi Meet & Greet – perfetti per riscaldare il cuore nelle giornate più fredde, con Prezzemolo, Peppa Pig, CoComelon e i 44 Gatti pronti a regalare un sorriso, e uno scatto, ai loro piccoli fan –, passando per una rinnovata Street Animation a tema e tantissime prelibatezze invernali da gustare al calore di un braciere o vicino ad un caratteristico chiosco di legno.

Anche quest’anno, spazio all’edutainment per i più piccoli con un’esperienza unica nel suo genere: un’immersione nel magico “Bosco degli Gnomi”, addobbato per le festività grazie alla creatività dei suoi abitanti. Questo straordinario angolo di natura, arricchito da dettagli fiabeschi, regala momenti di meraviglia e stupore, ma offre anche l’opportunità di imparare divertendosi.

I bambini saranno accolti da gnomi “fuorimisura” che, con storie avvincenti e giochi interattivi, guideranno i piccoli esploratori in un viaggio educativo alla scoperta dell’importanza di rispettare e proteggere Madre Natura. Attraverso un approccio coinvolgente e ludico, questa esperienza lascia un messaggio profondo e attuale e insegna ai più piccoli il valore della sostenibilità e del vivere in armonia con il nostro pianeta. Un’avventura che combina magia, apprendimento e festa, rendendo il “Bosco degli Gnomi” una tappa imperdibile per le famiglie in cerca di momenti indimenticabili e ricchi di significato.

Immancabile una visita al “Magico villaggio di Babbo Natale”. Una caratteristica baita di montagna con il tetto ricoperto di neve, avvolta da un delizioso profumo di biscotti appena sfornati. Dopo aver varcato l’ingresso ed assaggiato dei deliziosi biscotti appena sfornati, dei divertentissimi elfi dai vestiti colorati e dalle inconfondibili orecchie a punta guideranno i bambini nella scrittura delle loro letterine, che potranno poi consegnare personalmente a Babbo Natale. Il caro vecchio Babbo Natale aspetterà gli Ospiti nella sua accogliente stanza, riscaldata dal fuoco del camino, pronto a ricevere i loro desideri e a regalare un momento indimenticabile.

Che Gardaland Magic Winter sarebbe senza l’accensione dell’albero? Ogni sera, alle ore 18:00, l’Albero di Prezzemolo, simbolo iconico del Parco, diventa protagonista di “Sparkling”, un emozionante spettacolo di videomapping che farà brillare l’albero. Grazie a un affascinante gioco di luci e suoni, l’albero prenderà vita, regalando a grandi e piccini un ricordo indelebile della giornata. E le sorprese non finiscono qui: dopo i saluti di Prezzemolo, il gran finale conduce i visitatori attraverso il suggestivo tunnel di luci, per un’ultima esperienza magica prima di lasciare il Parco.

“Qui, a Gardaland Magic Winter, ogni ospite, di qualsiasi età, può immergersi in un’atmosfera incantata, tra esperienze suggestive e momenti coinvolgenti offerti dai nostri show. Ma quello che ci caratterizza sono le attrazioni, che garantiscono divertimento senza pari, anche nei periodi più freddi, per una pausa da scuola e lavoro ricca di emozioni!” racconta Sabrina de Carvalho, CEO Gardaland .