Dal mese di marzo 2025 e fino al 10 maggio di quest’anno nelle conversazioni digitali il termine 'Garlasco' è stato menzionato 1.4 milioni di volte, un volume di citazioni a sua volta si è tramutata in una polarizzazione di 23.3 milioni di interazioni. Gli attori, utenti pubblici che sui social, siti e blog hanno utilizzato la keyword Garlasco sono stati in tutto oltre 29mila. E' quanto emerge dall'audit digitale Arcadia Mood che ha preso in esame 14 mesi di interazioni, dopo la notizia della riapertura dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, usando come keyword del monitoraggio Garlasco, il toponimo della cittadina pavese che in questi 20 anni è diventato suo malgrado anche la sintesi mediatica di questa vicenda.

Al centro della nuvola delle frasi più utilizzate in accompagnamento alla parola chiave Garlasco il riferimento sia all’aggettivo “nuova”, anche nella declinazione al plurale che ai sostantivi inchiesta, indagine, prove, analisi. Inoltre, non possono mancare i discorsi sul processo e quelli sul ruolo di Andrea Sempio come migliore amico del fratello di Chiara, Marco Poggi.

Gli hashtag, che rispondevano alla logica algoritmica di classificazione di un contenuto digitale, generati in questi mesi dalla keyword Garlasco raccontano sinteticamente gli sviluppi della indagine e la crossmedialità dell’eco-sistema dell’informazione. Infatti, gli hashtag #Sempio, #ChiaraPoggi, #Stasi e #DeRensis sono classificabili come riferimenti agli sviluppi investigativi, mentre #QuartoGrado, #ignotoX, #lostatodellecose, #ore14sera, #zonabianca e #mattino5 evidenziano la copertura televisiva prima e digitale poi della vicenda.

"In questi anni il tema della violenza di genere, in particolare in coincidenza di eventi delittuosi che hanno scosso l’opinione pubblica, in rete ha generato una crescente attenzione e una coscienza diffusa - sottolinea Arcadia - Il dato che emerge dal monitoraggio sul lungo periodo (marzo 2025 – maggio 2026) conferma quanto online si sia consolidato un pubblico di genere femminile che si polarizza ed è pronto a ingaggiarsi per far sentire la propria voce, vicinanza e solidarietà. Così, a commentare e a relazionarsi in modo esplicito con la keyword Garlasco sono state per il 61,4% utenti donne, mentre la componente maschile si è fermata al 38,6%".

I social media, come emerge, sono le fonti principali del parlato digitale generato dalla parola chiave Garlasco, in questa torta di interazioni Facebook e Instagram hanno mantenuto una centralità raccogliendo insieme il 75% delle conversazioni: il totale delle reactions raccolto dai primi 500 post pubblici di Facebook e Instagram è di 5.918.479, quindi circa un quarto di tutto l’engagement.

Dallo scorso 28 aprile, in concomitanza con gli ultimi sviluppi dell’indagine, la parola chiave Sempio ha ottenuto poco meno di 163mila menzioni e oltre 4.8 milioni di interazioni. Le due keyword del monitoraggio, Garlasco e Sempio, la prima con un ascolto di 14 mesi, la seconda ovviamente solo di 30 giorni. Complessivamente, poi, il dato finale è di 28.1 milioni di interazioni. La torta delle emozioni espresse dagli utenti nei 14 mesi di monitoraggio è dominata ovviamente dall’ira, quale reazioni emotiva predominante, con oltre il 57%. A questo dato si somma, una seconda reaction negativa, che è quella della tristezza con un ulteriore 16% per arrivare così’ complessivamente, tenendo assieme anche la paura, a una percentuale di reaction negative dell’81,9%.