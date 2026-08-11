Il parere atteso prima di ferragosto e sarà un elemento chiave per la valutazione della posizione del conduttore

È atteso a giorni il parere del Comitato Etico della Rai su Sigfrido Ranucci. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbe arrivare prima di ferragosto il parere dell'organo consultivo incaricato di accertare se il conduttore di 'Report' abbia rispettato, nei suoi lunghi anni alla guida del programma, il codice etico aziendale. Ovviamente gli ultimi eventi, dall’arresto di Walter Lavitola ad altre elementi emersi (compresa la mail aziendale girata da Ranucci a Lavitola, o i giudizi espressi dal giornalista verso vertici e colleghi Rai), hanno aggiornato il lavoro del Comitato Etico.

Il parere, che non verrà reso pubblico in quanto secretato e destinato esclusivamente all'Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi sarà un elemento chiave per la valutazione della posizione di Ranucci, potendo rafforzare o meno la decisione sulla sua futura conduzione di 'Report', la quale rimane comunque una scelta di natura editoriale.

Il passo successivo potrebbe essere l'avvio di un audit interno. Si tratta di un'indagine con poteri ispettivi ben più stringenti, che, a differenza del Comitato, può portare a sanzioni disciplinari graduate in base alla gravità delle violazioni eventualmente rilevate. Questa procedura, tuttavia, qualora fosse attivata, non dovrebbe partire prima di ferragosto. A rallentarne l'avvio ci sarebbero ragioni sia logistiche – un'indagine che comporta numerose audizioni su fonti, inchieste e collaborazioni è difficilmente gestibile nel in questo periodo – sia organizzative, poiché la direzione che dovrebbe condurre l'audit è presieduta dalla stessa figura che guida il Comitato Etico.