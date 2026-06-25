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Genova, lite finisce in dramma a Campomorone: due uomini precipitati dalla finestra, un terzo barricato in casa

Dopo ore di tensione la situazione è tornata sotto controllo. Nessuno risulta in gravi condizioni. I carabinieri stanno indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti

Auto dei carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
Auto dei carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
25 giugno 2026 | 07.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Notte movimentata a Campomorone, nell'entroterra di Genova, dove una violenta lite scoppiata all'interno di un appartamento in via Martiri della Libertà ha richiesto l'intervento di carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario. Secondo una prima ricostruzione tre uomini, probabilmente legati da rapporti familiari, avrebbero avuto un acceso diverbio degenerato con l'utilizzo di coltelli. Nel corso della colluttazione, due persone sono precipitate da una finestra finendo nel greto del torrente sottostante. Soccorse dal 118, sono state trasportate per accertamenti: inizialmente si era temuto il peggio, ma avrebbero riportato soltanto contusioni. Il terzo uomo si sarebbe invece barricato prima in una cantina e successivamente in un piano superiore dell'edificio, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Dopo ore di tensione la situazione è tornata sotto controllo. Nessuno risulta in gravi condizioni. I carabinieri stanno indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

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genova news cronaca news genova campomorone lite campomorone lite fiume barricato
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