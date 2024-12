Auto contro la folla in un mercatino di Natale nella città di Magdeburgo, nella Germania centrale. La polizia ha arrestato l'uomo alla guida di una Bmw, dopo la tragedia, avvenuta attorno alle 19.04, hanno riferito fonti governative locali alla Dpa. Secondo i servizi di soccorso locali ci sarebbero tra i 60 e gli 80 feriti, ma i testimoni presenti sul posto parlano anche di "vittime". Il mercatino di Natale, situato vicino al municipio, pullula di ambulanze e paramedici, come mostrano diversi video postati sui social media.

JUST IN: At least one car plows through a large crowd of people at a Christmas market in Magdeburg, Germany.



The driver of the car was arrested.



Local reports say that many people are injured. It's unclear how many have d*ed.



"A vehicle drove through the Christmas market… pic.twitter.com/UY6jsA5n0L