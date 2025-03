E' giallo su alcuni frammenti di ossa umane trovati la settimana scorsa in un pozzo nel museo nazionale di Castel Sant'Angelo a Roma. A quanto apprende l'Adnkronos, l'area è stata sequestrata dai carabinieri e i resti saranno sottoposti a esami di carattere antropologico. Ad avvisare gli investigatori subito dopo il ritrovamento da parte di alcuni operai, che stavano svolgendo delle ispezioni ai pozzi a causa di infiltrazioni di acqua in un cunicolo, usato molto probabilmente come prigione, è stata la direttrice del museo.