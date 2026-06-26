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Giallo a Sant'Angelo Romano, 66enne trovato a terra: è stato picchiato ﻿

- (Fotogramma)Auto carabinieri - (Fotogramma)
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Auto carabinieri - (Fotogramma)
26 giugno 2026 | 20.20
Redazione Adnkronos
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Sono in corso le indagini dei carabinieri sul caso di un 66enne picchiato e trovato a terra incosciente, ieri pomeriggio, nella sua abitazione a Sant'Angelo Romano vicino Roma. E' stata la figlia, rincasando, a scoprire il padre riverso a terra e a lanciare l'allarme al 112. L'uomo, a quanto si apprende, aveva diversi traumi sul viso e sul corpo ed è stato trasferito prima all'ospedale di Tivoli e poi all'Umberto I dove è ancora ricoverato.

I militari del nucleo operativo e radiobile di Tivoli e quelli della stazione di Sant'Angelo Romano stanno indagando per fare luce sull'accaduto. La casa era a soqquadro, ma i carabinieri stanno vagliando tutte le piste senza privilegiare quella della rapina.

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