Un 67enne è stato ritrovato cadavere oggi, mercoledì 9 aprile, nella sua casa di Varcaturo nel Comune di Giugliano in Campania. Aveva il volto tumefatto e un trauma cranico. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri che hanno trovato il corpo in via Vicinale Amodio. La causa della morte potrebbe essere anche riconducibile a un trauma cranico, ma sarà l'autopsia a fare chiarezza su quanto accaduto.