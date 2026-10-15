circle x black
Cerca nel sito
 

Giallo Pietracatella, agenti in un liceo di Campobasso: continua la caccia al computer

E' la terza tappa di una serie di accertamenti informatici

Investigatori della Squadra mobile e del Servizio centrale operativo nel liceo
Investigatori della Squadra mobile e del Servizio centrale operativo nel liceo
Segui Adnkronos su Google
15 ottobre 2026 | 11.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli investigatori della Squadra mobile e del Servizio centrale operativo (Sco) sono entrati oggi, giovedì 15 ottobre, nel liceo classico 'Mario Pagano' di Campobasso. È la terza tappa di una serie di accertamenti informatici disposti dalla Procura di Larino nell'ambito del giallo di Pietracatella.

L'intervento di oggi arriva dopo quelli nel laboratorio informatico dell’Istituto Agrario e nel Liceo Scientifico, sempre a Riccia. L’obiettivo dell'attività è scandagliare a fondo l'universo del web e del darkweb attraverso terminali e server scolastici, per rintracciare eventuali connessioni sospette legate alla ricina, la sostanza con la quale sono state avvelenate Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, morte lo scorso dicembre. Si sono salvati la sorella maggiore, Alice, 20 anni e il padre Gianni Di Vita.

Entrambe le ragazze avevano frequentato proprio il 'Pagano'. Non verrà analizzato il contenuto dei singoli computer, un’operazione ritenuta troppo lunga e complessa. Gli investigatori lavoreranno solo sui dati di navigazione conservati nel server dell’istituto. Il quarto accertamento è fissato per domani, venerdì 16 ottobre, nel liceo di Casacalenda, scuola in cui insegna la cugina di Gianni Di Vita.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giallo Pietracatella Classico di Campobasso giallo pietracatella pc antonella di ielsi figlia
Vedi anche
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video
Otto banditi assaltano il caveau di un'azienda orafa, il video del tentato colpo ad Arezzo
News to go
Polizia locale, ok Senato in via definitiva a delega a governo
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video
Ex Ilva, terzo giorno di protesta a Genova: "Non accettiamo chiusura e ammortizzatori sociali" - Video
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza