Le operazioni, disposte dalla Procura di Larino, sono accertamenti tecnici irripetibili e saranno videoregistrate - I verbali dovranno essere depositati entro cinque giorni

Oggi gli investigatori della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica di Campobasso raggiungeranno Berlino. Domani e venerdì 20 novembre, nei laboratori del Robert Koch Institut, saranno esaminati cinque reperti sequestrati il 30 luglio nell’abitazione della famiglia di Antonella di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, in via Risorgimento a Pietracatella.

Si tratta di un sacchetto rosa contenente kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo e infine una confezione di guanti da lavoro.

Le operazioni, disposte dalla Procura di Larino, sono accertamenti tecnici irripetibili e saranno videoregistrate. I verbali dovranno essere depositati entro cinque giorni. Gli specialisti cercheranno di acquisire eventuali impronte latenti e tracce biologiche presenti sugli oggetti, prima di procedere con gli ulteriori esami per la ricerca di eventuali residui di ricina. La sequenza degli accertamenti è stata stabilita proprio per evitare che le successive analisi tossicologiche possano compromettere le tracce.