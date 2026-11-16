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Giallo di Pietracatella, la Polizia scientifica a Berlino per prelevare impronte digitali su cinque reperti

Si tratta di un sacchetto rosa con Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo e un pacchetto con guanti da lavoro

Giallo di Pietracatella, la Polizia scientifica a Berlino per prelevare impronte digitali su cinque reperti
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16 novembre 2026 | 13.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E’ fissato per giovedì 19 novembre un nuovo passaggio delle indagini sul giallo di Pietracatella. Gli specialisti della Polizia Scientifica italiana raggiungeranno Berlino per eseguire esami irripetibili su cinque reperti acquisiti durante il sopralluogo del 30 luglio scorso, nell’abitazione di via Risorgimento dove abitavano Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Si tratta di materiali prelevati dagli esperti del Robert Koch Institute.

I campioni in questione sono: un sacchetto rosa con Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo e un pacchetto con guanti da lavoro. Su alcuni dei reperti sono state individuate impronte e tracce biologiche. Gli specialisti tedeschi hanno rappresentato alla Procura il rischio che gli esami destinati alla ricerca della ricina, o di eventuali residui della tossina, possano compromettere le impronte e il materiale biologico presenti sui campioni. Da qui la necessità di procedere preliminarmente all’isolamento e al prelievo di quelle tracce, affidando le operazioni agli specialisti italiani della Scientifica. Soltanto dopo questa fase, il Robert Koch Institut potrà proseguire con gli accertamenti tossicologici sui medesimi reperti.

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