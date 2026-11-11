Non si fermano le audizioni della Squadra Mobile, superate le 250 persone informate sui fatti
Senza sosta l'attività della Squadra Mobile di Campobasso per dipanare la trama di un giallo ancora irrisolto, quello dell'avvelenamento di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita a Pietracatella. Nelle ultime ore sono state ascoltate compagne di classe e docenti della quindicenne vittima dell'omicidio con sua madre, consumatosi lo scorso dicembre.
La ragazza frequentava il liceo classico di Campobasso ed è probabile che le domande riguardino i suoi contatti le sue frequentazioni nell'ambito della scuola. Probabilmente si cerca di sapere se abbia confidato qualcosa a docenti o compagne di classe. Questo ramo dell'inchiesta è partito dopo che la Mobile ha trovato due libri gialli nella casa dei Di Vita a Pietracatella. I libri erano di Sara e parlavano di omicidi. Venerdì scorso la polizia è tornata nella casa della famiglia Di Vita in via Risorgmento.