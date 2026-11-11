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Giallo di Pietracatella, continuano gli interrogatori: oggi sentite docenti e compagne di classe di Sara Di Vita

Non si fermano le audizioni della Squadra Mobile, superate le 250 persone informate sui fatti

Giallo di Pietracatella, continuano gli interrogatori: oggi sentite docenti e compagne di classe di Sara Di Vita
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11 novembre 2026 | 13.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Senza sosta l'attività della Squadra Mobile di Campobasso per dipanare la trama di un giallo ancora irrisolto, quello dell'avvelenamento di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita a Pietracatella. Nelle ultime ore sono state ascoltate compagne di classe e docenti della quindicenne vittima dell'omicidio con sua madre, consumatosi lo scorso dicembre.

La ragazza frequentava il liceo classico di Campobasso ed è probabile che le domande riguardino i suoi contatti le sue frequentazioni nell'ambito della scuola. Probabilmente si cerca di sapere se abbia confidato qualcosa a docenti o compagne di classe. Questo ramo dell'inchiesta è partito dopo che la Mobile ha trovato due libri gialli nella casa dei Di Vita a Pietracatella. I libri erano di Sara e parlavano di omicidi. Venerdì scorso la polizia è tornata nella casa della famiglia Di Vita in via Risorgmento.

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