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Giallo di Pietracatella, la polizia torna nella casa dei Di Vita: nuova perquisizione

Gli agenti della Questura di Campobasso, insieme al personale del Servizio centrale operativo (Sco), sono arrivati in via Risorgimento, dove si trova l'abitazione in cui vivevano le due vittime

Antonella Di Ielsi
Antonella Di Ielsi
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06 novembre 2026 | 11.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova perquisizione nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella, al centro delle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Gli agenti della Questura di Campobasso, insieme al personale del Servizio centrale operativo (Sco), sono arrivati poco dopo le 9 di questa mattina in via Risorgimento, dove si trova l’abitazione in cui vivevano le due vittime. Sul posto anche Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, giunto davanti allo stabile intorno alle 9.30. Secondo quanto si apprende, al termine della perquisizione l’immobile potrebbe essere dissequestrato, dopo essere rimasto per mesi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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