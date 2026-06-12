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Svolta nel giallo Pietracatella, amica di famiglia denunciata per favoreggiamento

Accusata di aver ostacolato le indagini dichiarando fatti poi smentiti dai riscontri investigativi: avrebbe negato - per essere poi smentita dagli investigatori - che all'interno della famiglia Di Vita ci fossero attriti e litigi

Antonella Di Ielsi - (Foto da Facebook)
Antonella Di Ielsi - (Foto da Facebook)
12 giugno 2026 | 16.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Colpo di scena nel 'giallo di Pietracatella'. Una amica della famiglia Di Vita è stata denunciata a piede libero per aver ostacolato le indagini. Questa la novità nelle indagini sulla morte per avvelenamento di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia.

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Favoreggiamento è l'ipotesi di reato a carico di un'amica della famiglia Di Vita, che è stata ascoltata per ben tre volte in questura, come persona informata sui fatti. Avrebbe negato - per essere poi smentita dagli investigatori - che all'interno della famiglia Di Vita ci fossero attriti e litigi.

Proseguono intanto le audizioni negli uffici di via Tiberio, quasi duecento fino ad oggi, in attesa del deposito dell'esito dell'autopsia e degli accertamenti tossicologici, che dovrebbe arrivare entro la fine del mese.

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