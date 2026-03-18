Un premio nel nome di un maestro di giornalismo che ha formato intere generazioni di cronisti. Alla Casa del Cinema di Roma, davanti a una numerosa platea di giornalisti, avvocati e amici, sono stati consegnati oggi, mercoledì 18 marzo, i riconoscimenti della quinta edizione del Premio Giornalistico Mario Sarzanini, dedicato alla memoria del decano della cronaca giudiziaria scomparso nel 2021, che collaborò con l’Adnkronos. Presenti i figli del giornalista, Fiorenza, Roberta ed Enrico e il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Salvatore Luongo.

L’evento, presentato da Manila Nazzaro, si è aperto con un video-ricordo dei colleghi della sala stampa di piazzale Clodio. La giuria, presieduta da Andrea Balzanetti e composta da Massimo Martinelli, Guido D’Ubaldo, Andrea Cappelli, Davide Desario, Andrea Pucci, Emma D’Aquino, Luigi Contu e Flavio Natalia, ha assegnato i premi per le agenzie stampa ad Assunta Cassiano, giornalista di giudiziaria dell’Adnkronos, premiata da Giovanni Bianconi. “Sono molto contento di premiare una collega della sala stampa di piazzale Clodio e in particolare Assunta che è molto brava e lavora sempre ricordando che dietro le notizie ci sono le persone” ha detto la storica firma di giudiziaria del Corriere della Sera. Assunta Cassiano nel suo intervento ha ricordato Sarzanini, che negli ultimi anni della sua lunga carriera ha lavorato per Adnkronos: “Mario era competitivo anche quando non era più un ragazzino, questo è lo spirito che dovrebbe animare sempre il nostro lavoro di cronisti d’agenzia. La velocità ma soprattutto il rigore, l’affidabilità e la precisione. Mario era tutto questo, una sigla che era una garanzia”.

Fra i premiati per le altre categorie: web, Roberto Saviano; radio, Giorgio Zanchini; Tv, Veronica Fernandes; quotidiani, Niccolò Zancan; podcast, Malcom Pagani; uffici stampa, Medici Senza Frontiere. “Sono lusingato di ricevere questo premio dedicato a Mario Sarzanini - ha detto Saviano - lo prendo come un riconoscimento al metodo e sul web ho provato a fare questo. Oggi - ha sottolineato- chi fa informazione deve combattere con l’algoritmo”. Fra gli interventi anche quello di Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, secondo cui è “molto importante portare avanti questo premio e ricordare Mario Sarzanini per riaffermare che il giornalismo rimane il più bel mestiere del mondo”. L’evento si è concluso con la proiezione del trailer del film “40 secondi”, dedicato alla storia di Willy Monteiro Duarte, a cui è andato il Premio Speciale.