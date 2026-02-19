circle x black
Giornata europea contro le molestie. D’Ubaldo (OdG Lazio): "Giornata europea contro molestie importante segnale da sport"

L’edizione 2026 è stata organizzata presso lo Spazio Europa Experience “David Sassoli” in Piazza Venezia a Roma

Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio
19 febbraio 2026 | 14.14
Redazione Adnkronos
“Abbiamo aderito a questa iniziativa, concedendo il nostro patrocinio, perché riteniamo sia molto importante l’azione portata avanti da ormai qualche anno dalla Federazione Sport Equestri - Fise con la Giornata contro le molestie. Anche lo sport deve dare il suo segnale e il suo esempio per combattere le molestie”. Sono le dichiarazioni di Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, alla quinta edizione della Giornata europea contro le molestie, nata su impulso della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) e sostenuta da numerose realtà istituzionali e associative. L’edizione 2026 è stata organizzata presso lo Spazio Europa Experience “David Sassoli” in Piazza Venezia a Roma.

“In passato, anche nel mondo sportivo ci sono stati casi” di molestie “ma sono stati messi, a mio avviso, rapidamente messi da parte - aggiunge D’Ubaldo - Questa iniziativa, che parte dalla Fise e si estende a tutto il mondo sportivo, un mondo di lealtà e di valori, è molto importante. Dobbiamo porre massima attenzione a questo tema”.

“I giornalisti possono fare la loro parte raccontando con esattezza le situazioni, sempre nel rispetto delle regole deontologiche per quanto riguarda le persone coinvolte, che possono essere anche minori e persone deboli. Massima attenzione, poi, anche nei confronti dei giornalisti minacciati - conclude - Sono infatti 27 i giornalisti che in Italia vivono sotto scorta e che sono quindi privati della loro libertà per avere illuminato, con le loro inchieste, i luoghi bui del malaffare”.

Tag
Bullismo Giornata europea contro molestie Sport
