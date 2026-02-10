circle x black
Giorno del Ricordo, cosa sono le foibe e cosa si celebra oggi

Le cavità carsiche che inghiottirono migliaia di italiani

Le lapidi in memoria dei morti nelle Foibe - Ipa
10 febbraio 2026 | 12.51
Redazione Adnkronos
Ogni anno il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo per i massacri delle foibe. Ma cosa sono le foibe?

Le foibe sono cavità carsiche, gole, grotte verticali e voragini tipiche dell'Istria e della Venezia Giulia nelle quali, durante e dopo la seconda guerra mondiale, migliaia di persone, militari e civili, vennero gettate - sia morte che vive - dai partigiani jugoslavi dell'esercito di Tito.

Dopo l'annessione di Istria e Dalmazia da parte della Jugoslavia, infatti migliaia di istriani, fiumani e dalmati fino ad allora appartenenti al Regno d'Italia, furono costretti all’esodo dalle loro terre.

Per conservare la memoria delle vittime delle foibe e della tragedia vissuta dagli esuli, nel 2004 con la legge n. 92 del 30 marzo l'Italia ha istituito la ricorrenza civile del Giorno del Ricordo.

Foibe giorno del ricordo esuli Fiume Istria Dalmazia Jugoslavia
