Giubileo, afflusso costante e regolare a San Pietro

Afflusso costante e regolare verso San Pietro, dove a breve Papa Francesco aprirà la porta Santa, rito che dà il via al Giubileo. Sono stati rimodulati in progress i dispositivi dei prefiltraggi per decongestionare l’attesa dei pellegrini e garantire la giusta accoglienza. In presenza di un maggiore afflusso ad alcuni varchi il personale della Questura ha così indirizzato i fedeli verso i varchi meno affollati. Tutte le operazioni sono coordinate dal centro per la gestione della sicurezza dei grandi eventi della questura di Roma, dove è presente il questore Roberto Massucci.