I cittadini del litorale romano scendono in piazza per chiedere "giustizia per Ostia" a 10 anni dal commissariamento e perché le "gravi frasi dell'ex prefetto di Roma, Franco Gabrielli, non vengano insabbiate". L'appuntamento, secondo quanto si apprende, è per il prossimo 3 aprile a Piazza Anco Marzio dove si terrà una fiaccolata silenziosa a cui prenderanno parte cittadini, imprenditori, commercianti ed esponenti politici locali. Si tratta di una mobilitazione trasversale senza bandiere politiche. Si sta inoltre pensando a una class action simbolica per chiedere anche solo un euro di risarcimento ai cittadini. In questi giorni si sono susseguite diverse riunioni per l'organizzazione dell'evento.

"Nessuno vuole mettere il cappello su questa mobilitazione, tantomeno io - spiega all'Adnkronos Andrea Bozzi, capogruppo di Azione al Municipio X - Come consiglieri municipali ci siamo messi tutti a disposizione C'è un comitato che sta organizzando e si stanno facendo molte riunioni dove cittadini, imprenditori e commercianti si stanno confrontando. Quello che vogliamo però sottolineare è che quel commissariamento, che ha fatto ricadere solo sul municipio X tutte le accuse di mafia, ha provocato naturalmente danni al mercato immobiliare, agli imprenditori e mancati investimenti e ha impoverito il territorio. Inoltre da 10 anni a oggi non c'è stata un'attenzione aumentata da parte del Campidoglio o delle istituzioni o grandi opere che hanno ridato fiducia ai cittadini, non è stata messa in atto nessuna azione particolare. Insomma dopo il danno anche la beffa".