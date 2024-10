Halloween Party a Gardaland: ospiti Benji & Fede, Coma Cose e Fred De Palma

Il 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, Gardaland prolungherà la sua apertura fino a mezzanotte per offrire ai visitatori un'intera giornata dedicata a questa terrificante festa. Il Parco sarà animato da attrazioni mozzafiato, spettacoli immersivi e tante sorprese a tema per 14 ore di divertimento.

Fin dal mattino, l'atmosfera sarà carica di sorprese e, con l'arrivo della sera, l'esperienza diventerà ancora più intensa grazie al Gardaland Halloween Party, lo spaventoso evento animato da straordinari artisti e imperdibili show, capaci di immergere il pubblico in atmosfere "spaventosamente" coinvolgenti.

A partire dalle 18:00, la suggestiva Piazza Jumanji, dominata da un imponente palco su cui svetterà un gigantesco ragno largo 20 metri ed enormi zucche, si trasformerà nel cuore pulsante del Gardaland Halloween Party.

Alla consolle Luca Lazza, accompagnato dalla potente voce di Ary Fashion e le travolgenti esibizioni dell’Hit Mania Dance Show, scalderà la piazza in attesa degli Ospiti d’Onore, alcuni degli artisti più amati della scena musicale italiana: come il duo pop modenese Benji & Fede, il duo indie pop/rap Coma_Cose e l’icona della musica urban Fred De Palma, pronti a far ballare il pubblico con i loro brani più famosi!

Per chi volesse continuare a vivere la magia di Halloween, Gardaland offre eventi speciali fino al 3 novembre, con esperienze pensate per tutte le età: dalle atmosfere spaventosamente divertenti dedicate alle famiglie, alle esperienze più intense rivolte ai giovani adulti. In particolare, per loro sono stati ideati i 'Venerdì da paura' (dalle 17:00 alle 22:00), con due Scary Zone infestate da zombie e la novità 2024, “WRECKAGE – The Horror Experience”, un percorso immersivo nella semioscurità che promette forti emozioni. Non mancheranno animazioni spettrali per le strade, dolci e cocktail a tema, oltre a spettacoli creati appositamente per Halloween, tra cui “ANUBIS. Il Signore dei Morti” al Gardaland Theatre.