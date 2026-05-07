Matteo Bassetti contro i "troppi errori" nella gestione dell'emergenza Hantavirus. Roberto Burioni evidenzia il ritorno di "virologi di nuovo come ai tempi del covid". I due professori si esprimono sui social in relazione ai casi di Hantavirus individuati su una nave da crociera. "Siamo passati in poche ore da milioni di esperti di mine navali nello stretto di Hormuz a criminologi per Garlasco e adesso tutti virologi di nuovo come ai tempi del Covid", scrive Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Milano, su X.

Bassetti, direttore del reparto malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, si esprime in maniera perentoria con un post. "Nono caso di Hantavirus e secondo che non si è contagiato sulla nave da crociera. Si tratta di una hostess della KLM ricoverata in Olanda che era sul volo con un paziente infetto, poi deceduto in Sud-Africa", scrive Bassetti. "Mi domando chi abbia deciso di far viaggiare un paziente con una malattia infettiva respiratoria su un volo di linea insieme ad altri passeggeri e personale di bordo, ignari del rischio. Ormai il contagio che preoccupa è quello avvenuto negli ultimi 15 giorni a livello globale. Anche stavolta, davvero troppi errori", dice stigmatizzando le lacune nel sistema per arginare la diffusione del virus.

In un altro messaggio, i toni diventano polemici nei confronti presumibilmente dei media. "Mi raccomando, continuate a seguire il delitto di Garlasco e la salute della famiglia del bosco, mentre il mondo evoluto si interroga su come rintracciare tutti i passeggeri che hanno avuto contatti con i casi di #hantavirus della nave Hondius. Sono 23, i passeggeri che erano sulla nave e sono scesi il 22 aprile. Questi hanno viaggiato tra stazioni e aeroporti e chissà quante persone hanno incontrato", afferma.