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Il cinghiale attraversa la strada, scontro tra 3 auto e 4 feriti

Incidente a Vicchio, in provincia di Firenze

Un cinghiale - (Adnkronos)
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14 settembre 2026 | 10.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un cinghiale, che ha attraversato una strada nel Mugello, ha causato un incidente che ha coinvolto tre auto. E' accaduto intorno alle ore 23 di ieri, domenica 13 settembre, nel comune di Vicchio (Firenze), lungo la strada provinciale 41 Sagginalese, nei pressi di Ponte a Vicchio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, e i carabinieri. Il bilancio è di quattro persone ferite e portate all'ospedale di Borgo San Lorenzo (Firenze) per accertamenti sanitari.

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