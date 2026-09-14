Lo comunica SAC sui propri canali social e sul sito: "I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto"

Nuova eruzione dell'Etna in Sicilia e nuovi disagi per i passeggeri all'aeroporto di Catania. "In seguito alle attività vulcaniche di oggi, lunedì 14 settembre, è stata disposta la chiusura del settore C1, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle ore 16:00, ora locale", si legge in una comunicazione pubblicata sul sito ufficiale dello scalo dalla società che lo gestisce, SAC.

"I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti", conclude la nota. L'allerta rossa è scattata per la forte emissione di cenere, a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km.

Secondo quanto emerge dal bollettino dell'Ingv sull'attività dell'Etna, nel vulcano sono in corso attività di "degassamento a regime variabile dai crateri sommitali, associata a quasi continue emissioni di cenere dal Cratere di Nord-Est, una debole attività stromboliana e sporadiche emissioni di cenere dal cratere Bocca Nuova". E' la seconda volta che l'eruzione del vulcano mette in difficoltà l'aeroporto di Catania: ad agosto migliaia di passeggeri avevano visti i propri voli cancellati o in ritardo proprio a causa dell'attività vulcanica.