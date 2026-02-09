Il parco del mare di Ostia prende forma, presentato oggi il progetto

Oltre 7,4 km di lungomare riqualificato, 9,5 km di nuovi percorsi pedonali, 15 nuove piazze attrezzate e un nuovo sistema dunale: il Parco del Mare di Ostia prende forma. Il progetto è stato illustrato questa mattina durante un incontro pubblico presso la sede di Ingegneria del Mare dell’Università Roma Tre a Ostia, in presenza dell’Assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, della Vicepresidente Assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, del Presidente del Municipio Roma X, Mario Falconi, insieme a Giovanni Paris, Responsabile dell'Ufficio di Scopo Coordinamento Interventi dell'Amministrazione Centrale sul Territorio del Municipio Roma X. A partire dal primo pomeriggio, si sono poi tenuti i tavoli tematici di approfondimento e confronto tra istituzioni, tecnici, associazioni e operatori economici.

In particolare i 3 tavoli, voluti dall’Amministrazione capitolina come momento di confronto con il territorio e gli operatori, hanno avuto come focus: l’ambiente (sistemazione aree verdi, tutela degli ecosistemi naturali, assetto e organizzazione degli spazi pubblici, uso dei materiali e della vegetazione, microclima urbano) la mobilità (il nuovo assetto della viabilità e il sistema della sosta, la rete ciclabile, percorsi pedonali protetti, integrazione con il trasporto pubblico) e lo sviluppo locale (attività economiche, turismo, servizi per lo sport e la cultura, integrazione con le altre iniziative di trasformazione del territorio programmate). Il progetto per la creazione del Parco del Mare di Ostia elaborato dallo studio Abacus Srl, capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di impresa che si è aggiudicato la gara di progettazione indetta da Risorse per Roma, ha come obiettivo rigenerare il litorale di Ostia, trasformandolo in un’infrastruttura paesaggistica integrata, ecologica, fruibile e moderna. Prevede la riqualificazione del Lungomare Duca degli Abruzzi, Toscanelli e Piazza dei Ravennati, la realizzazione di un nuovo Parco delle Dune, a carattere naturalistico e ricreativo, la realizzazione di un nuovo ponte carrabile sul Canale dei Pescatori, che sta progettando Risorse per Roma, interventi per il riassetto della viabilità e riqualificazione delle connessioni con le stazioni, oltre alla realizzazione di nuovi parcheggi.

In particolare, è prevista la riqualificazione di un lungo tratto stradale del lungomare, circa 7,4 km, mentre,il nuovo Parco delle Dune (che andrà da Piazzale Magellano a Piazza Cristoforo Colombo), sarà ottenuto tramite la ricostruzione della duna marina, estesa anche alle aree verdi esistenti, che consentirà di riconquistare nuovi spazi aperti naturali di uso pubblico, totalmente pedonali e ciclabili e a diretto contatto con la spiaggia. Grazie a questo intervento l’asfalto sarà ridotto del 55% con oltre 150.000 mq di aree depavimentate, aumenteranno del 150% le aree verdi e le dune e si potenzierà l’ecosistema litoraneo con oltre 2000 nuove piantagioni. L’intervento prevede inoltre la riqualificazione funzionale del lungomare con interventi volti al miglioramento delle condizioni del manto stradale, dell’illuminazione, dell’arredo urbano e del verde, finalizzati ad una migliore fruizione.

Il Parco delle Dune avrà come concept la nuova Dolia, che costituirà un elemento flessibile in grado di ospitare aree sosta, giochi d'acqua, attività sportive, chioschi e zone ludiche. Il progetto “Parco del mare” rappresenta il primo passo della strategia territoriale "Ostia Lido", promossa da Roma Capitale e finanziata tramite il Programma Regionale FESR 2021-2027 con un importo di 23 milioni e 833mila euro erogato dalla Regione Lazio. Per il completamento del progetto Roma Capitale ha garantito inoltre ulteriori 30 milioni di euro di finanziamento a carico del proprio bilancio. Il 70% dell’investimento dovrà essere appaltato entro giugno 2026 mentre tutta la riqualificazione sarà completata entro il 2028.

“Il nuovo Parco del Mare è sempre più vicino e oggi, durante la presentazione del progetto alle realtà territoriali e agli operatori, abbiamo spiegato, passo dopo passo, i prossimi step - dichiara l'Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia - La realizzazione di questo intervento rappresenta una rivoluzione storica per il mare di Roma: qui nasceranno un nuovo parco lineare caratterizzato, tra le altre cose, da oltre 1.500 nuove alberature, ettari ed ettari di nuovo verde attrezzato e una depavimentazione di oltre il 50% delle superfici attualmente asfaltate. Grande attenzione, inoltre, sarà data anche ai temi della mobilità e dei parcheggi. Non è un annuncio: abbiamo un progetto di fattibilità, un finanziamento da 50 milioni di euro e un iter amministrativo che si sta concludendo con l’obiettivo di aprire i cantieri nel 2026 e avviare questa stagione di profonda trasformazione” conclude Veloccia. “Il progetto delle Strategie Territoriali Ostia Mare di Roma va considerato in una visione ad ampio spettro, mirata alla valorizzazione dei luoghi, al miglioramento della qualità della vita e al rilancio economico e turistico del territorio. Deve essere un progetto strategico dell’intero territorio, condiviso e partecipato - dichiara Roberta Angelilli, Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio.

“Abbiamo istituito in Regione un tavolo permanente con tutti i protagonisti delle Strategie Territoriali, per garantire un confronto continuo e trasparente sulle opere previste. L’incontro di oggi rappresenta un momento costruttivo di dialogo su interventi che guardano allo sviluppo futuro, pensati per i residenti, per i cittadini di Roma e per i turisti. Ostia, il lungomare, la pineta e l’intero comprensorio costituiscono una risorsa strategica per la Blue Economy, sulla quale la Regione Lazio sta concentrando progettualità e risorse. Inoltre, il prossimo anno Ostia sarà lo scenario di un grande evento internazionale dedicato all’economia del mare. È stato avviato un ampio percorso di partecipazione e ascolto, coinvolgendo cittadini residenti, associazioni e operatori economici. Tra le priorità emerse: la disponibilità di parcheggi, l’accessibilità al mare e alla pineta, l’offerta culturale e sportiva del territorio e una programmazione di eventi in grado di rafforzare l’attrattività turistica. Su questi temi il tavolo permanente regionale continuerà a lavorare in modo condiviso e strutturato” aggiunge la vicepresidente Angelilli.