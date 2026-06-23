Tragedia ieri sera nella frazione Pieve di Coriano del comune di Borgo Mantovano
Tragedia ieri sera nella frazione Pieve di Coriano del comune di Borgo Mantovano (Mantova), dove un uomo di 54 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione, distrutta da un rogo. Le fiamme sono divampate ieri sera alle 23 nello stabile di due piani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Magnacavallo, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Durante le operazioni di spegnimento la macabra scoperta: il corpo carbonizzato dell'uomo, Claudio Ferioli. La salma è stata trasportata all’obitorio di Mantova per l'ispezione cadaverica. Oltre all’appartamento dove si è sviluppato l’incendio, completamente distrutto, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile anche un altro appartamento. Le persone evacuate hanno trovato ospitalità da familiari e amici
Imponente e immediata la macchina dei soccorsi che ha visto in campo, sotto la regia della Prefettura di Mantova, i carabinieri della Compagnia di Gonzaga e il Nucleo operativo e radiomobile. Non risultano altre persone ferite o intossicate. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la causa dell’incendio, che sembrerebbe dovuto a un corto circuito di una presa elettrica.