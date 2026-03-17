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Maxi tamponamento in galleria sull'autostrada A20 Messina-Palermo, coinvolti 80 mezzi

Decine di auto, furgoni e mezzi pesanti coinvolti nell'incidente nella corsia di marcia verso il capoluogo regionale siciliano, tra Milazzo e Rometta

Il maxi tamponamento in galleria
Il maxi tamponamento in galleria
17 marzo 2026 | 13.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Decine di auto, furgoni e mezzi pesanti sono stati coinvolti in un incidente in autostrada oggi 17 marzo in Sicilia, un maxi tamponamento a catena avvenuto nella galleria Villafranca sulla A20 Messina-Palermo, nella corsia di marcia verso il capoluogo regionale siciliano, tra Milazzo e Rometta, nel Messinese. Lo rendono noto i vigili del fuoco della Città dello Stretto. La circolazione autostradale è bloccata per consentire la complessa gestione dell'emergenza e l'evacuazione dei coinvolti all'interno della galleria.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando per liberare i veicoli, prestare assistenza alle persone e mettere in sicurezza i mezzi. Presente anche il personale del 118 e la polizia per i rilievi e la gestione della viabilità.

Riproduzione riservata
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