Incidente stradale mortale a Pergusa, frazione di Enna, dove un'auto con tre ragazzi a bordo ha preso fuoco. La vittima è un 24enne. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vettura per cause ancora da accertare, si è schiantata contro la recinzione dell'autodromo e ha preso fuoco. In due sono riusciti a salvarsi, il 24enne, invece, è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è morto. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.