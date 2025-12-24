circle x black
Incidente nel Trevigiano, 21enne investito da un'auto è gravissimo: elitrasportato in ospedale in codice rosso

Alla guida dell'auto una donna che si è fermata a prestare soccorso

L'elicottero del 118
24 dicembre 2025 | 16.43
Redazione Adnkronos
Un ragazzo di 21 anni di Treviso è stato gravemente investito da un’auto oggi, mercoledì 24 dicembre, verso le ore 13, a Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Avendo riportato un trauma cranico importante, il ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale di Treviso dall’elicottero del Suem 118.

Alla guida dell’auto c’era una donna di 44 anni di Mussolente (Vicenza) che si è fermata per soccorrere il giovane. Sulle cause dell’incidente stanno indagando i carabinieri di Castelfranco Veneto.

