circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, schianto tra auto e minicar sulla Colombo: morto un 17enne

Ferito un 53enne che è stato trasportato all'ospedale San Camillo

Incidente con una minicar, immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)
Incidente con una minicar, immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)
21 marzo 2026 | 10.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ragazzo italiano di 17 anni è morto oggi, sabato 21 marzo, in un incidente stradale, avvenuto nella notte a Roma. E' successo poco prima delle 2 all'altezza del km 12.600 di via Cristoforo Colombo, nella carreggiata centrale in direzione Ostia. Alla guida di una minicar Ligier, la vittima si è scontrata con una Toyota Yaris, guidata da un 53enne italiano, trasportato all'ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto anche agli accertamenti di rito. Ferito anche il passeggero della microcar. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente stradale scontro auto minicar
Vedi anche
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza